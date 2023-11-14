بعد إقالة بريفرمان .. عودة مفاجئة لديفيد كاميرون إلى الحكومة البريطانية

لندن ـ وكالات ـ «الخليج 365»:

بعدما أقيلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان من منصبها، على أثر انتقادها للطريقة التي تعاملت بها شرطة العاصمة لندن مع مسيرة مؤيدةٍ للفلسطينيين، عاد رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة كوزير للخارجية، مع إدخال رئيس الوزراء ريشي سوناك تعديلات وزارية في أعلى المناصب قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل. وجاءت عودة كاميرون مع إقالة الوزيرة اليمينية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان من منصب وزيرة الداخلية للتأكيد على سلطة سوناك على الحزب المحافظ المتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي. وتدعم إقالة اليمينية بريفرمان نظرية أن التعيين جزء من مساعي سوناك لتبني موقف أكثر وسطية استعدادا للانتخابات المقبلة التي يتعيّن تنظيمها بحلول يناير 2025. وبات موقف بريفرمان غير مقبول أكثر بعدما كتبت مقالا مثيرا للجدل في صحيفة الأسبوع الماضي، من دون موافقة سوناك، اتّهمت فيه الشرطة بالانحياز إلى القضايا اليسارية. وأفاد معارضون بأن تصريحاتها شجّعت المحتجين اليمينيين المتشددين على تنظيم تظاهرات مضادة على هامش المسيرة الرئيسية المؤيدة للفلسطينيين التي تزامنت مع «يوم الهدنة» السبت. وأثارت بريفرمان جدلا خلال عهدها إذ تطرقت مرارا إلى ما يعرف بـ»حروب ثقافية»، فيما تفيد تقارير إعلامية بأنها تطمح يوما لقيادة المحافظين، كما وصفت التشرّد بأنه «أسلوب حياة يختاره البعض». وهاجمت السياسية اليمينية معارضيها الذين وصفتهم بأنهم «أكلة التوفو من أتباع ثقافة الووك» بينما أشارت إلى أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا هو «حلم» و»هوس» بالنسبة إليها. وبعد إقالتها، قالت بريفرمان «كان عملي كوزيرة للداخلية أكبر امتياز أحصل عليه في حياتي، سأقول المزيد في الوقت المناسب».