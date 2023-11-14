القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدامي في قطاع غزَّة، لليوم الـ39 تواليًا، بتكثيف الغارات واستهداف كل ما يتحرك بالقطاع دون تمييز واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدَّة محاور وسط مقاومة فلسطينية شرسة.

واستشهد 13 فلسطينيًّا وأصيب 26 آخرون فجر أمس جرَّاء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في الشطر الشرقي بخانيونس.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، الليلة قبل الماضية، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا وسط جباليا شمال قطاع غزَّة. وتعرض شمال القطاع على مدار الليلة قبل الماضية لأحزمة نارية من الطيران الحربي والقصف المدفعي.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البَرِّية إلى 47 قتيلًا.

في المقابل، أعلنت المقاومة استهداف وتدمير 12 آليَّة عسكرية إسرائيلية بقذائف «الياسين 105»، بينها ناقلة جند و7 دبابات غرب غزَّة وشمال بيت حانون. وفي الضفة الغربية أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح أمس، عن استشهاد الشاب عبد ياسين معارك برصاص الاحتلال في طولكرم ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة والمُخيَّم إلى 7 شهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر مستهدفا كل ما يتحرك بالقطاع الاحتلال يواصل عدوانه الدامي على غزة ويصعد المجازر والإبادة الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.