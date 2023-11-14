شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": ساعات وتتوفف خدماتنا في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن جميع خدماتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ستتوقف خلال أقل من 24 ساعة، بسبب نفاد الوقود، مع مواصلة قوات الاحتلال رفض إدخاله لليوم الـ39 على التوالي إلى قطاع غزة، مما تسبب بشلل تام في جميع المرافق الحياتية.

وأكدت الأونروا أن شاحنات نقل المساعدات من معبر رفح، لا تستطيع الوصول للمعبر بسبب نفاد الوقود بالكامل، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو 700 ألف نازح فلسطيني، موزعين على 150 مركز إيواء في القطاع، إضافة إلى مليون ونصف فلسطيني فقدوا جميع مقومات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء، مما فاقم من معاناتهم الإنسانية.

وأشارت الأونروا إلى أن 101 من الموظفين التابعين للأمم المتحدة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو أعلى رقم من الضحايا يسجل في تاريخ الأمم المتحدة.