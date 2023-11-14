مسيرة للأطباء الفلسطينيين في الضفة تندد بالعدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شارك مئات الأطباء في مسيرة احتجاجية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، جابت الشوارع وصولا إلى مقر الصليب الأحمر في المدينة، كتب عليها أسماء الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة، مرددين هتافات تطالب بوقف العدوان احتجاجا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة وحصار المستشفيات وقتل المدنيين والمرضى

وقال الدكتور طارق البربراوي، أحد المشاركين في المسيرة، إنها تأتي تعبيرا عن شجب واستنكار الأطباء لما يحدث في مستشفيات غزة، وتكريما للشهداء من القطاع الطبي، والعاملين فيه ولجهدهم المستمر على مدار الساعة، وكذلك توجيه رسالة دعم إلى المرضى والحرجى والأطفال الذين يتعرضون لالإعدام الجماعي بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية.

وأكد البربراوي أن تلك المسيرة لإيصال صوت الأطباء لكل الجهات، وللمطالبة بأن تبقى المستشفيات بعيداً عن أي استهداف أو حروب.

كذلك، احتشد في الخليل عشرات الفلسطينيين، بمنطقة دوار ابن رشد، مرتدين ملابس رمزية ملطخة بالدماء، رفضا للعدوان على غزة وحملات الاعتقال والتخريب في مدن الضفة.