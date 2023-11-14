حزب الله يضرب شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجوم على المنطقة الشمالية.

قذائف الهاون

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قذائف الهاون أطلقت على جبل دوف ومنطقة مارجاليوت، وفتح أعضاء حزب الله النار من أسلحة خفيفة على منطقة مسغاف عام.

وأوضح أنه رد أيضا بقصف مدفعي على كل حادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينة صفا؛ فمنذ الصباح الطيران الإسرائيلي يدمر برجي إرسال لشركة جوال بخان يونس.

كما ذكرت الوكالة الفلسطينية بأنه سمع دوي انفجار قرب عكا.