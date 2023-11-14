كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، عبر تليجرام، أن هناك هروبًا جماعيًا في تل أبيب مع دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق رشقة صاروخية من غزة.

وأضافت أن انفجارات عنيفة سُمعت في تل أبيب، وسط أنباء عن إصابة مباشرة لمبانٍ.

وتابعت: الإسعاف الإسرائيلي أعلن عن إصابة شخص في تل أبيب بجروح خطيرة جرّاء صواريخ أُطلقت من قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف حشود عسكرية متوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون.

ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.