وزير الخارجية اللبناني: تقدمنا بشكوى لمجلس الأمن ردًا على استهداف الاحتلال للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عبد الله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني: قصف إسرائيل المتعمد لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي وجريمة موصوفة.

وتابع وزير الخارجية اللبناني، اليوم الثلاثاء، "تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن ردا على استهداف إسرائيل للصحفيين اللبنانيين"

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح.

وأشار بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى قصف عددا من البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم استهدف حزب الله اللبناني، نقطة تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المرج، مشيرًا إلى إيقاع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ " 12 الإسرائيلية"، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تخوفات دولية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.