مصر تسلم الجزائر رئاسة المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، ورئيس دولة نيجيريا سابقا، اليوم الثلاثاء تسليم مصر- باعتبارها الدولة المضيفة للنسخة الحالية- دولة الجزائر استضافة النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 IATF الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".

وتسلم عبد العزيز بن علي الشريف سفير الجزائر بالقاهرة اليوم استضافة دولته النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية.

وتستضيف مصر للمرة الثانية المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 IATF في نسخته الثالثة على مدار 7 أيام والذي سينهي فعالياته غدا الأربعاء بمشاركة نحو 71 دولة و16 ألف عارض من دول مختلفة ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تمويلية بنحو 43 مليار دولار.

كانت مصر استضافت النسخة الأولى للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في 2018 فيما استلمت جنوب أفريقيا النسخة الثانية للمعرض 2021 وشهد المعرضين توقيع اتفاقيات بقيمة 75 مليار دولار في العديد من القطاعات.

كان بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” قال في كلمته أمس إن قدرة مصر على استضافة النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 في مهلة قصيرة يعد دليلا واضحا على قوك البنية التحتية التي شيدتها مصر خلال فترة قصيرة نسبيًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودليلا على مرونة الاقتصاد المصري.