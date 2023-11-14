القسام: مجاهدونا قتلوا 9 جنود إسرائيليين ودمروا 22 آلية عسكرية بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام،: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

فيما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل.

بينما أفادت أنباء بسماع دوي انفجارين في العاصمة تل أبيب، مساء اليوم.

وفي المقابل يكثف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاح المدفعية من قصفه على قطاع غزة وسط تصاعد أعداد الشهداء والمصابين في الجانب الفلسطيني.