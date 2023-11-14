شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: مواقف الرئيس السيسى تجاه أفريقيا تؤكد على ثوابت مصرية تجاه الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الجندي، في بيان له، أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير لدعم حركة التجارة الافريقية والنمو الإيجابي نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية يمكن من خلالها تفادي التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها مستجدات الساحة السياسية الاقليمية وباتت تأثيرها تعرقل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، كما أكد أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أفريقيا تؤكد على ثوابت مصرية تجاه الأشقاء.
وأشار إلى أن المعرض الافريقي يستهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة وتنمية الصادرات في مختلف المجالات، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص المتاحة وفقا للإمكانيات الراهنة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أتم الاستعداد للتوسع في شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول القارة الافريقية، والاستفادة من كافة المقومات والأمكانيات والخبرات المتبادلة في توسيع قاعدة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والنقل، مشيرا إلى أن المعرض الحالي يتيح فرصة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، لعقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشتركة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز