شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: مواقف الرئيس السيسى تجاه أفريقيا تؤكد على ثوابت مصرية تجاه الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثانية، ركزت على تأكيد الجهود المصرية المستمرة لتيسير حركة التجارة بين مصر ودول القارة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وإقامة العديد من الطرق الجديدة التي تربط بين دول القارة، مشيرا إلى أن تلك الجهود كان لها دورا كبيرا في فتح أسواقا جديدة لمنتجات القارة بين بعضهم البعض وبين مصر أيضا.

وأكد الجندي، في بيان له، أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير لدعم حركة التجارة الافريقية والنمو الإيجابي نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية يمكن من خلالها تفادي التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها مستجدات الساحة السياسية الاقليمية وباتت تأثيرها تعرقل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، كما أكد أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أفريقيا تؤكد على ثوابت مصرية تجاه الأشقاء.

وأشار إلى أن المعرض الافريقي يستهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة وتنمية الصادرات في مختلف المجالات، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص المتاحة وفقا للإمكانيات الراهنة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أتم الاستعداد للتوسع في شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول القارة الافريقية، والاستفادة من كافة المقومات والأمكانيات والخبرات المتبادلة في توسيع قاعدة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والنقل، مشيرا إلى أن المعرض الحالي يتيح فرصة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، لعقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشتركة.