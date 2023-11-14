شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى بالإسكندرية يجتمع لتوزيع مهام خطة دعم حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الإسكندرية اجتماعا، في إطار عمل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، لدعم مرشح الحزب ورسم خطط الحملة خلال الأيام القادمة، ومتابعة كافة الأمور التنظيمية والدعائية، وذلك من خلال الاجتماعات المتواصلة بحضور أعضاء الحملة بالمحافظة والتنسيق مع كافة أعضاء الحملة بجميع الأقسام بالاسكندرية.

وقال مصطفى درويش، الأمين المساعد لشئون التنظيم في الإسكندرية، إن الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري عقدت اجتماعها التنفيذي الأول بمقر الأمانة، بحضور الأمناء المساعدين للحزب أحمد الزهرى، وحسن خاطر، والمهندس أشرف فوده، وهالة المالكي أمين الإعلام، والدكتورة غادة حسين أمينة المرأة ،وأمناء الأقسام وأمناء التنظيم.

وأضاف مصطفي درويش، أنه خلال الاجتماع أصدرت عدة قرارات تنظيمية لأمانات الأقسام على مستوى المحافظة، ومنها توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسى المهندس حازم عمر والتنسيق للحملة الانتخابية، وخطه الدعاية ،وكذلك تسكين اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة.