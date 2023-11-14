شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" ينظم فعالية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وفدا من حزب المؤتمر قبل انطلاق المؤتمر الجماهيرى للحزب برئاسة الربان عمر المختار صميده عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

حضر اللقاء الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجى، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس ، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة، والنائب سليمان الزملوط، والنائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل ، والنائب السابق عطية سليمان وأمين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

ويذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلي تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.