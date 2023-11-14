أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": أجهزنا على 9 جنود صهاينة ودمرنا 22 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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