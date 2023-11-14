بايدن: أعتقد أنه سيتم الإفراج عن الاسرى في قطاع غزة ولن أخوض بالتفاصيل

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن بانه يعتقد أنه سيتم الإفراج عن الاسرى في قطاع غزة ولن يخوض بالتفاصيل.

وأوضح في تصريح له من البيت الأبيض، عندما سأله الصحفيون عن رسالته لعائلات الاسرى، "اصمدوا، إننا قادمون".

وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الاسرى، لكنه لا يريد مشاركة التفاصيل.

وبدأت عائلات الاسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة مسيرة تستمر خمسة أيام اليوم الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.