اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن بانه يعتقد أنه سيتم الإفراج عن الاسرى في قطاع غزة ولن يخوض بالتفاصيل.
وأوضح في تصريح له من البيت الأبيض، عندما سأله الصحفيون عن رسالته لعائلات الاسرى، "اصمدوا، إننا قادمون".
وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الاسرى، لكنه لا يريد مشاركة التفاصيل.
وبدأت عائلات الاسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة مسيرة تستمر خمسة أيام اليوم الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: أعتقد أنه سيتم الإفراج عن الاسرى في قطاع غزة ولن أخوض بالتفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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