اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس منزعج بشدة لفقد الأرواح في عدة مستشفيات في غزة. واشار الى انه "باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الأمم المتحدة: غوتيريس منزعج بشدة لفقد الأرواح في عدة مستشفيات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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