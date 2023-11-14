نتانياهو: وجهت الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى انه "وجه الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله في الشمال". ولفت نتانياهو في تصريح له بعد انتهاء اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الشّمال، الى ان "هدفنا أولا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حركة حماس وعودة الاسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال".

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