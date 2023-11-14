بو حبيب: تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين في يارون

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أننا "تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالامس في بلدة يارون".

ولفت بو حبيب، إلى أن "قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".

من جهة ثانية، استقبل بوحبيب السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف.

كما التقى سفير بلجيكا كوين فرفايكي وبحث معه في "التطورات الأخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة بو حبيب المزمع اجراؤها إلى بلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل، في إطار الحملة الديبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة".