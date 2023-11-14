الحشيمي زار اللواء الخير وبحثا بمواضيع تخصّ الشأن العام

زار النائب بلال الحشيمي، رئيس هيئة الإغاثة اللواء محمد الخير ، حيث تناقشا بمواضيع تخصّ الشأن العام. وتطرأ الحشيمي خلال اللقاء الى "موضوع تنظيف الليطاني في مناطق محددة في البقاع الأوسط".
وتداول المجتمعان، بموضوع تعبيد بعض الطرقات في البقاع الأوسط. ولمس الحشيمي حرص اللواء على "تنفيذ مشاريع تخدم أهل البقاع و شكره على اهتمامه الدائم".
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