إقفال صالون حلاقة في راسنحاش البترون لادارته من قبل سوري من دون حيازته التراخيص

قامت دورية من مكتب البترون في امن الدولة باقفال صالون حلاقة وختمه بالشمع الاحمر في بلدة راسنحاش في قضاء البترون، لادارته من قبل سوري من دون حيازته التراخيص القانونية ودخوله البلاد خلسة، بناء لاشارة القضاء المختص.

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