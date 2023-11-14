شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيحدث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز، أ.ف.ب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس سيتحقق.

وأضاف بايدن في البيت الأبيض: «أبقوا هناك، إننا قادمون».

ونظم أهالي المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، مسيرة احتجاجية الثلاثاء، من تل أبيب على أن تصل إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس للمطالبة بخطوات عملية لإعادة أبنائهم.

وقال منتدى «الرهائن وعائلات المفقودين»: إن مئات المتظاهرين سيسيرون لمسافة 63 كيلومتراً من تل أبيب إلى مكتب نتنياهو في القدس للمطالبة «بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن» في مسيرة تستمر لخمسة أيام.

واستندت المسيرة الى فكرة لبوفال هاران وهو أحد المنظمين، قُتل والده واحتجزت والدته وستة آخرون من أفراد العائلة منذ يوم الهجوم. وطبعت صور للأسرى على قمصان سوداء ارتداها أكثر من 100 من أقارب الأسرى وداعمين لهم، انطلقوا في المسيرة من خارج متحف تل أبيب للفنون الذي أصبح مركز احتجاجات المنتدى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «صفقة رهائن الآن»، في وقت تصدر تقارير عن مفاوضات جارية بين إسرائيل وحركة حماس.