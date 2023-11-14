شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت مرتقب في الكونغرس الأمريكي لتجنب شلل مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ ف ب

يصوت الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية لتجنب خطر الوصول مرة أخرى إلى طريق مسدود ستكون عواقبه وخيمة. وبعد شهرين من تجنب إغلاق جزء من البلاد، تجد أول قوة اقتصادية في العالم نفسها مرة أخرى على حافة الهاوية.

وتنتهي موازنة الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل الجمعة/ السبت. وإذا لم تتخذ تدابير لتمديدها بحلول هذا الاستحقاق ستشهد وتيرة البلاد تباطؤاً فجأة، إذ سيُحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستشهد حركة الملاحة الجوية اضطرابات، في حين ستكون الحدائق الوطنية مغلقة أمام الزوار.

ويرفض النواب من كلا المعسكرين هذا الوضع الذي لا يحظى بشعبية، أي «الإغلاق» خصوصاً مع اقتراب عطلة «عيد الشكر».

ويجري تصويت في مجلس النواب بعد الظهر على تمديد بسيط لهذه الموازنة. وإذا تم تبنيها سيتعين لاحقاً على مجلس الشيوخ الموافقة عليها.

وبلغت الانقسامات في الكونغرس حداً جعل من المستحيل على النواب التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم. وبدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.