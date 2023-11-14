شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: واشنطن «لا تحاول الانفصال عن الصين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تحاول النأي بنفسها من الصين بل تريد تحسين العلاقة، وذلك عشية لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو.

وقال بايدن: «لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة إلى الأفضل»، مبدياً أمله أن يساعد الاجتماع الطرفين «في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع سماعة الهاتف وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة».