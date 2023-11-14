انت الان تتابع خبر الحلبوسي يدعو أنصاره الى "الصبر" ويؤكد: سيأخذ كل ذي حق حقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي، في كلمة له، تابعتها الخليج 365، انه "في السنوات الخمسة التي كنا نتولى بها المسؤولية كرئيس مجلس النواب او مسؤول سياسي عن المحافظات الغربية كنا (نركع فتوك الأولية)"، مؤكدا انه "كنا نتحدث عن تعويضات في وقت تضررت منازل المواطنين بسبب الجهات السياسية التي كانت تحكم المحافظة ونبحث عن تعويض للجرحى والشهداء الذين سقطوا نتيجة سوء سياسة كان يتبناها سياسيين على المستوى الوطني او المحلي فضلا عن قانون المعتقلين والعفو العام".وأضاف، انه "في وقتنا لم يتضرر منزل لمواطن ولا غيب شخص او تم اعتقاله وحرصنا على تطبيق القانون"، مبينا انه "في فترة من الفترات وبسبب الاحداث الأمنية والمشاكل السياسية دفعنا ومازلنا ندفع ضرائب هذه الأمور الى الان".

ودعا الحلبوسي اتباعه الى "الصبر مؤكدا ان هذه المشاكل والملفات ستغلق وسيأخذ كل ذي حق حقه وهذه هي مسؤوليتنا الأخلاقية ولن نتخلى عنها".

يتبع..