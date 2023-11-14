انت الان تتابع خبر السوداني ورشيد يؤكدان المضي بإسناد الإصلاح في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء البحث في آخر التطورات على الصعيدين الوطني والدولي، وسير التحضيرات والتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الاول المقبل".

وجرى بحسب البيان "التأكيد المتبادل على أهمية إجرائها وتوفير مستلزمات نجاحها لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

كما شهد اللقاء "تأكيد أهمية تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تثبيت الأمن والاستقرار، والمضي في تقديم الخدمات وإسناد الإصلاح في مجال مكافحة الفساد".

واستعرض اللقاء، أيضاً، "مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في المملكة العربية السعودية للتضامن مع فلسطين، وما تضمنته كلمته بخصوص موقف العراق الداعي إلى التحرك الجاد لوقف العدوان على غزّة والشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخرجات اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية مع قادة وزعماء الدول المشاركة في القمّة وانعكاساتها الإيجابية على الارتقاء بواقع علاقات العراق الإقليمية والدولية".