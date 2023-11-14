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بموافقات منتهية الصلاحية.. اعتقال 7 أجانب يرومون الدخول لحقل "الحلفاية" بميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن "ظافر نظمي جمال" بردع العابثين بأمن المنشأت والحقول النفطية، ألقى الفوج الأول التابع الى اللواء الخامس القبض على (7) متهمين اجانب الجنسية كانوا ينوون الدخول الى حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان بموافقات أمنية منتهية الصلاحية لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى".

وأضافت، انه "تم تسليمهم الى أحد مراكز الشرطة المحلية في محافظة ميسان تمهيداً لتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم ".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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