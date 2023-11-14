انت الان تتابع خبر مصدر حكومي بشأن أنباء استقالة وزراء: ليس صحيحاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى مصدر حكومي، مساء الثلاثاء، الأنباء عن تقديم ثلاثة وزراء استقالتهم، بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "حتى الان لا توجد اي استقالة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت أنباء أشارت الى تقدم وزراء التخطيط والصناعة والثقافة استقالتهم، بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.