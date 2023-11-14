ضربه بسكين.. السجن 3 سنوات لمدان بالاعتداء على عامل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 3 أعوام عما أسند إليه لإدانته بحدوث عاهة مستديمة لعامل إثر تعديه عليه بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما لرفضه منحه المجني عليه أجره اليومي.

كما قررت المحكمة في حكمها الصادر بإلزام المدان بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته المصاريف، ومبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 3594 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3316 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "أحمد.ع.أ.ا"، ويقيم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ضرب المدني عليها "محمد.م.ر"، عامل عادي مستخدمًا سلاح أبيض "سكين".

وكشف قرار إحالة المدان إلى محكمة جنايات كفر الشيخ عن تسببه في إصابة اليد اليمنى للمجني عليه الموصوفة بالتقارير الطبية، وبتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل في الإعاقات المشاهدة بحركة الرسغ الأيمن، والأصبعين الخنصر والبنصر لليد اليمنى، وتقدر نسبتها بنحو 5 %.

ووجه المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية للمدان تهمة إحرازه سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني.

وتبين من تحريات المباحث وفق ما سطرته أوراق القضية أن المجني عليه كان على خلافات مع المدان بسبب عدم حصول المجني عليه على أجره نظير عمل يومي وعند توجه إليه مطالبًا إياه بالأجر فرفض المتهم وتعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" محدثًا به الإصابات المذكورة.

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