مصر للطيران للخطوط الجوية تتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اتفاقية مع أكاديمية السعودية بجدة للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز B787 Dreamliner ، حيث تمتلك الشركة حاليًا 7 طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية العام القادم، في إطار من العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2023 والذي يستمر حتي الجمعة المقبلة.

ووفق بيان، تمثل هذه الشراكة خطوة جادة ستثري بشكل كبير البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية السعودية، بهدف تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمختلف مجالات النقل الجوي ، كما تتوافق هذه الشراكة مع الأهداف الطموحة المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال دعم وتعزيز التدريب في مجال الطيران، وأكاديمية السعودية بجدة على استعداد للمشاركة بقوة في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة .

ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية تستعين أيضا ببعض أجهزة الطيران التمثيلي المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب مثل طراز A330 في إطار من التعاون المتبادل بين الأشقاء.