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الآلاف ببورسعيد يشاركون بمؤتمر دعم السيسي (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بالمركز الثقافي، بحضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح في بورسعيد، ولفيف من طوائف المجتمع المختلفة.

رفع مشاركون بالمؤتمر صور لـ السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، مرددين هتافات: "بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، تحيا مصر، سيسي رئيسي".

وتضمنت الاحتفالية السلام الوطني وعرض فيديو عن ما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة بشتى المجالات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، فضلا عن كلمات ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من قيادات الحملة الرسمية ورئيس جامعة بورسعيد ومحافظ بورسعيد الأسبق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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