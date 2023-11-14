الآلاف ببورسعيد يشاركون بمؤتمر دعم السيسي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بالمركز الثقافي، بحضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح في بورسعيد، ولفيف من طوائف المجتمع المختلفة.

رفع مشاركون بالمؤتمر صور لـ السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، مرددين هتافات: "بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، تحيا مصر، سيسي رئيسي".

وتضمنت الاحتفالية السلام الوطني وعرض فيديو عن ما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة بشتى المجالات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، فضلا عن كلمات ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من قيادات الحملة الرسمية ورئيس جامعة بورسعيد ومحافظ بورسعيد الأسبق.