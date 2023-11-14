البيت الأبيض: المعلومات عن استخدام حماس للمستشفيات بغزة تأتي من وسائل استخبارات متعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "رويترز" عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن واشنطن لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإدارة العمليات واحتجاز الرهائن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مجمع الشفاء الطبي من بين المستشفيات التي استخدمتها حماس لإخفاء أسلحة، مؤكدة أن المعلومات عن استخدام حماس للمستشفيات تأتي من وسائل استخبارات متعددة.

وأوضحت "رويترز" وفق مزاعم البيت الأبيض، أن أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين، لافتة إلى أن أمريكا تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأكد البيت الأبيض في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة الأمريكية إلى أن معلوماتهم تفيد بأن حماس والجهاد تستخدمان المستشفيات بما فيها الشفاء لدعم عملياتها العسكرية، مؤكدا وفق مزاعمه أن استخدام مستشفى الشفاء في غزة مركزا للقيادة والتحكم جريمة حرب.

وشدد المسؤولون في البيت الأبيض على عدم دعمهم للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة لأنه سيفيد حماس ولكن يدعمون فترات هدنة إنسانية.