مشفرة ومؤمنة.. اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل الرخص المستحدثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي، حيث تم استحداث رخص قيادة جديدة مشفرة ومؤمنة، وتم تصميمها وفقا للمعايير الدولية "الأيزو".

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحريرالمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: يحق لكل مواطن أن يحصل على رخصة مشفرة ومؤمنة، كما يمكن له الحصول على نسخة معادلة لها دوليا في الخارج، كما أن رجال المرور على المحاور الميدانية يمكنهم قراءة الرخص المؤمنة والمشفرة آليا على جهاز الكشف المحمول.

وأكمل قريطم: هناك العديد من المزايا داخل الرخص المشفرة والمؤمنة، حيث يحتوي وجه الرخصة على الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، الصورة الشخصية، ويحتوي ظهر الرخصة، على جدولين يوضح نوع الرخصة والمركبة التي تم استخراج الرخصة.

وتابع قريطم: هناك 4 محافظات كمرحلة أولى يتم استخراج رخص مؤمنة ومشفرة للمواطنين فيها ومن هذه المحافظات السويس، البحر الأحمر، بورسعيد، منوها إلى أن المرحلة المقبلة سيتم تعميم هذه المرحلة في كل المحافظات.

وأكد قريطم: عملية طباعة الرخص المشفرة والمؤمنة تتم على أعلى مستوى من خلال أساليب متطورة تكنولوجيا وعمليا.