شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة الشيوخ": تقدير دولى كبير لدور الرئيس السيسى تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إشادة رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المساعدات لسكانه، بمثابة اعتراف وتقدير كبير من الاتحاد الأوروبي بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.

واعتبر "المنزلاوى" أن تأكيد رئيس الاتحاد الأوروبى على دعمه لجهود الرئيس السيسي ولكل دول المنطقة بشكل عام لتلبية احتياجات السكان المدنيين فى غزة، يدفعنا لحشد جهودنا من أجل التوصل إلى حل الدولتين، ويجب أن نعمل معا حتى تكون هناك خطة سلام حقيقية فى المنطقة وهذا هو هدفنا، مؤكداً أن هذه التصريحات تؤكد نجاح مصر فى حشد التأييد العالمى لدعم القضية الفلسطينية.

وطالب "المنزلاوى" من العالم كله الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب استمرار التعنت الاسرائيلى وعدم اعترافه بقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الدولية لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من العالم كله بصفة عامة ومن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات لاجبار إسرائيل على الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها ضد الفلسطينيين متسائلاً : لماذا هذا الصمت غير المبرر من المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين والذى أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألفا من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.