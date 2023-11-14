شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "شباب الشيوخ": جهود الدولة بقيادة الرئيس لم تتوقف في مد جسور التعاون مع دول القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وأضاف النائب أحمد دياب، أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف على مدار السنوات الماضية في مد جسور التعاون وتوسيع الشراكة مع دول القارة السمراء، فضلا عن دعم فرص الشراكة والتعاون مع دول القارة، لافتا أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يحرص كل الحرص على حضور جميع الفعاليات الأفريقية، ويؤكد خلالها على أهمية قطاع البنية التحتية من طرق طاقة وأيضا ربط الكهرباء، باعتبارها الأسس التي تقوم عليها التجارة التبادل الاقتصادي بين دول القارة السمراء.

وأشار النائب أحمد دياب، إلى أن معرض التجارة البينية الإفريقية يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.