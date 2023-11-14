الخارجية الأميركية: سندعم طرفا ثالثا مستقلا لإخلاء مستشفيات غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، "وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات" وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار. وذكر إن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.

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