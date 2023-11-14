وسائل اعلام اسرائيلية: قصف صاروخي من الأراضي السورية يستهدف الجولان المحتل

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بان قصفا صاروخيا من الأراضي السورية استهدف الجولان المحتل. وفي السياق، افاد المرصد السوري بسماع دوي انفجارين في الجولان السوري المحتل، تزامنا مع استنفار في ريف درعا الغربي.

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