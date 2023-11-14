عباس ابراهيم: ‏حقيقة واحدة يرسمها طالبو الحرية بأحمر دمهم القاني في فلسطين غزة

اشار اللواء عباس ابراهيم في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يريد الكيان الغاصب أن يتكلم العالم كله بلسانه، ويرى بعينيه، فبعدما أوقف عمل قناة الميادين، ها هو ييمم شطر الأمم المتحدة. لا يريد أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لأنه كما يزعم لا يستحق منصبه، وينبغي أن يطالب بتحرير غزة من حماس، كما صرح وزير خارجيتها إيلي كوهين".
واشار ابراهيم الى انه "بين إسكات منارة من منارات الرأي الحر ورفض منطق النطق بالحق والتمادي في القتل والإجرام، هناك حقيقة واحدة يرسمها طالبو الحرية بأحمر دمهم القاني في فلسطين غزة اليوم".
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