اوضح المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان ما اوردته احدى القنوات مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وابلغها الى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد الى الدقة ، لان البحث في هذا الملف لم يصل بعد الى هذا المستوى الوارد في الخبر، علما ان رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة، فاقتضى التصويب".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الدفاع: ما اوردته احدى القنوات من معلومات حول ملف التعيينات العسكرية يفتقد الى الدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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