سامي الجميل التقى رئيس الوزراء المجري على هامش اجتماع في البرلمان الاوروبي في بروكسيل

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اليوم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية "لتجمّع أحزاب الوسط" IDC-CDI في البرلمان الاوروبي في بروكسيل، حيث تباحثنا في آخر التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط لاسيما الحرب الدائرة وانعكاسها على لبنان.

واشار الجميل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "أكدنا خلال اللقاء أن المؤسسات اللبنانية الرسمية مسلوبة الإرادة وقرارها مرهون بمشيئة حزب الله وإيران، كما حذرنا من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة كونها ستقضي على ما تبقى من بلد لا يريد ابناؤه سوى العيش بسلام واسترجاع دولتهم، مشددين على أهمية الدعم الأوروبي لحياد لبنان حفاظاً على هويته".