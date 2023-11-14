زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، أن "حركتي حماس والجهاد الاسلامي لديهما مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء في قطاع غزة". واوضح كيربي، أمام الصحافيين، أن "الولايات المتحدة تأكدت من هذا الأمر استنادا الى مصادرها الاستخباراتية الخاصة"، لافتا ايضا الى أن "موقع المستشفى يستخدم لتخزين الاسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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