اتصال هاتفي بين السيسي وبوتين

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وتابع المتحدث أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.