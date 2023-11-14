شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سندعم طرفاً ثالثاً مستقلاً لإخلاء مستشفيات غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفاً ثالثاً مستقلاً لإجراء عمليات الإخلاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، «وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات» وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار. وقال إن الولايات المتحدة تجري حالياً محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.