صاروخ ذكي يستهدف قاعدتين للتحالف بسوريا

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وأعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة كما استهدفت في عملية منفصلة القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة.
وأوضحت أنها تمكنت خلال الضربتين من إصابة «أهدافها بشكل مباشر».
وكشفت المصادر ذاتها أنها استعملت وللمرة الأولى «صاروخا ذكيا قصير المدى» من طراز «صارم» في استهداف قاعدتي التحالف الدولي.
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