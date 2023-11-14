صاروخ ذكي يستهدف قاعدتين للتحالف بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدفت طائرة مسيرة فجر أمس قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور مع سماع دوي انفجار يرجح أنه عن اعتراض المضادات الأرضية للمسيرة، بحسب مصادر أمنية عراقية.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة كما استهدفت في عملية منفصلة القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الضربتين من إصابة «أهدافها بشكل مباشر».

وكشفت المصادر ذاتها أنها استعملت وللمرة الأولى «صاروخا ذكيا قصير المدى» من طراز «صارم» في استهداف قاعدتي التحالف الدولي.