تعذيب جسدي وراء مقتل أسير في سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أحد أسرى الجيش الوطني اليمني تحت التعذيب الجسدي والنفسي في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء.

وقال مصدر طبي «إن الأسير محمد وهبان قتل في السجن الحربي التابع لميليشيات الحوثي بصنعاء وجرى نقله إلى المستشفى العسكري جثة هامدة».

وأوضح المصدر أن وهبان المنحدر من مديرية المدان بمحافظة عمران، أحد منتسبي لواء السلام في المنطقة العسكرية السابعة، وأسِرَ في 14 نوفمبر 2020م خلال المعارك الدائرة آنذاك جوار معسكر ماس شرقي العاصمة صنعاء، وتعرض خلال فترة أسره لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي، قبل أن يتم نقله أمس الأول جثة هامدة إلى المستشفى العسكري، والاتصال بأسرته لاستلام جثته.

وكانت ميليشيات الحوثي أقرت حكما بالإعدام بحق وهبان منتصف أغسطس 2020م، وظلت طوال المدة الفائتة تهدده بالتنفيذ كنوع من التعذيب النفسي.

وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة المختطف عزالدين الحبجي (28 عاما) في سجون الميليشيات بصنعاء تحت التعذيب.

وكانت وزارة حقوق الإنسان أعلنت رصد أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيات الحوثية، خلال سنوات الانقلاب.

إلى ذلك أطلق رجل الأعمال اليمني مصطفى الخامري، شكوى عاجلة ضد مسلحين حوثيين على متن ثلاثين طقما عسكريا يحاصرون منزله بصنعاء.

وشكا الخامري، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أعمال «بلطجة» وحصار لمنزله من قبل أطقم أمنية ومسلحين تابعين لـ«عصابة» تتبع قياديا في ميليشيات الحوثي بصنعاء وقال في بلاغ للجهات الأمنية، «إن حملة أمنية يقودها القيادي الحوثي ناصر العرجلي وتضم أكثر من 30 طقما من عناصر الحوثي في قوات الأمن الخاص، وقوات النجدة، وقسم شرطة 7 يوليو لا تزال تحاصر منزله منذ صباح الاثنين».

وأفاد الخامري، بأن مسلحي الحوثي قطعوا الطرق المؤدية إلى منزله ومنعوا أي شخص من الدخول إلى المنزل، كما انتشروا في أسطح المنازل المجاورة، لمنع أفراد أسرته من الدخول والخروج من وإلى المنزل.

وقال مصطفى في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إنه وحتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين، كان ما يزال في مكتبه، ولم يتمكن من العودة إلى منزله، بسبب حصار المنزل من قبل المدعو ناصر العرجلي وعصابته».

وأضاف في مقطع الفيديو الذي عنونه بـ»بلاغ للجهات الأمنية»، «لا زال منزلي محاصرا منذ صباح اليوم، إلى هذه اللحظة بأكثر من 30 طقم من قبل المدعو ناصر العرجلي وعصابته وأطقم تابعه للأمن المركزي أمن عام من قسم شرطه 7 يوليو».

وأشار إلى أن تلك القوة قطعت الطرق المؤدية إلى المنزل الواقع في شارع الستين إلى الغرب من صنعاء، ولم تسمح لهم بالدخول، فيما انتشر عدد من المسلحين في أسطح المنازل المجاورة، ومن بينهم قناصين، وروعوا النساء والأطفال في المنزل.

ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمحاصرة منزل رجل الأعمال الخامري، وترويع النساء والأطفال، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.

مشاهدات يمنية: