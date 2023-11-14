نصف مليون مشرد في فيضانات الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت الفيضانات التي ضربت الصومال في أكثر من نصف مليون مشرد، و31 قتيلا.

وأكد وزير الإعلام داود عويس أمام صحفيين في العاصمة مقديشو، أن الفيضانات أدت إلى تعطيل حياة أكثر من 1.2 مليون شخص، مشيرا إلى أن هذه الكارثة تسببت أيضا في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي قدم 25 مليون دولار للمساعدة للتخفيف من آثار الفيضانات، وأشار إلى أن حياة نحو 1.6 مليون شخص في الصومال قد تتأثر بسبب الفيضانات خلال موسم الأمطار، الذي سيستمر حتى ديسمبر، مع احتمال إتلاف 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.