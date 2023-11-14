محكمة عراقية تبعد رئيس مجلس النواب بداعي التزوير

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ويشغل الحلبوسي منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر 2018، وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، وأول من يعاد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي في البلاد.
وكان أعضاء مجلس النواب العراقي رفضوا مؤخرا استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد خلافات عاصفة ومواجهات كلامية بين الفصائل العراقية.
وقال الحلبوسي «إن قرار الاستقالة لم يتداوله مع أي أحد»، مشيرا إلى أن المناصب تكليف وليست تشريفا.. ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة.
وجاءت استقالة الحلبوسي بعد أسابيع من استقالة نائبه الأول حاكم الزاملي مع باقي استقالات الكتلة الصدرية التي يمثلونها في البرلمان، ما جعل منصب نائب رئيس مجلس النواب من حصة «الإطار التنسيقي».
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