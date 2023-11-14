بريطانيا تطرد أبواق الإخوان وتعيدهم لتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السلطات البريطانية بشكل رسمي طرد المذيع المصري الإخواني معتز مطر، ومنعه من دخول أراضيها مجددا، على خلفية تأييده للحركات الإرهابية، وتسخير برنامجه على فضائية «الشعوب» الإخوانية، التي تبث من العاصمة لندن، لدعم الحركات.

وقالت مصادر إعلامية أن مصير مطر وعدد من قيادات الإخوان مازال غامضا وسط تدخلات وضغوط إخوانية لإقناع السلطات البريطانية بإلغاء القرار.

وحسبما كشف المذيع الإخواني في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل عقب قرار طرده، فإنه يتجه لمقاضاة الحكومة البريطانية، معربا عن ثقته في الحصول على حكم قضائي بإلغائه واستمرار بقائه في بريطانيا.

وقالت «العربية نت» «إن 3 من قيادات التنظيم الدولي للإخوان يمارسون ضغوطا مكثفة لدى السلطات البريطانية لإلغاء القرار ومنع ترحيل بوق الجماعة، ومدير فضائيتها «الشعوب» الناطقة باسمها، مضيفة أن الجماعة تعهدت للسلطات البريطانية بمنع مذيعي فضائيات «مكملين» و«الحوار» و«الشعوب»، والتي تبث من لندن من التحريض على الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية.

وحسبما كشفت المعلومات، فإن الجماعة تضع في حساباتها البحث عن دولة بديلة لترحيل معتز مطر إليها في حالة تمسك السلطات البريطانية بقرار ترحيله ومنعه من دخول أراضيها، وما زالت تركيا هي الوجهة المحتملة لمطر رغم سابق خروجه منها، وذلك كوضع استثنائي ومؤقت، لحين ترتيب أوضاعه في دولة أوروبية أخرى.