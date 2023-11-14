شكرا لقرائتكم خبر دبابات إسرائيل تحاصر 6 مستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل 6 مستشفيات في قطاع غزة، وعزلت تلك المستشفيات عن محيطها، وبقي مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهولا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات، الشفاء والقدس، والوفاء، والخدمة العامة، والإندونيسي، ومستشفى النصر للأطفال، وسط قصف عنيف تجاه تلك المستشفيات ما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء عن تلك المستشفيات، ما يعرض حياه آلاف الجرحى والمرضى للخطر.

كانت هذه تفاصيل خبر دبابات إسرائيل تحاصر 6 مستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.