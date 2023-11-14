شكرا لقرائتكم خبر استشهاد مسن فلسطيني في الخليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مسنا فلسطينيا في الستينات من عمره استشهد برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل. وفي قطاع غزة واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وأسفرت إحدى الغارات عن استشهاد سبعة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مسن فلسطيني في الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.