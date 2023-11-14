شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: أمامنا عام حاسم في الحرب مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مدير مكتب رئيس أوكرانيا عن أمله أن تحقق بلاده نقطة تحول في معركتها ضد روسيا.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال أندريه يرماك في كلمة أمام معهد هدسون في العاصمة الأمريكية واشنطن إن "العام المقبل سوف يكون حاسما بالنسبة لنا".

وأضاف أنه يتعين كسر الهيمنة الجوية لروسيا، ومن أجل القيام بذلك، تحتاج كييف إلى المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من حلفائها.

شبكة الطاقة الأوكرانية

وفي إشارة إلى القصف الجوي الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية الشتاء الماضي، قال يرماك: "أصدقكم القول، سوف يكون الشتاء القادم صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وأعربت كييف مرارا عن مخاوفها من أن وقوع هجمات روسية جديدة، لاسيما على المحطات الفرعية، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مرة أخرى الشتاء المقبل.

وقال يرماك إن الدرع الواقي الذي نأمل في الحصول عليه من خلال منظومة دفاع جوي أكثر كثافة يمكن أن يساعد في إعادة فتح أحد مطارات أوكرانيا مجددا.

حركة الطيران المدني

وأغلق المجال الجوي الأوكراني أمام حركة الطيران المدني منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل 21 شهرا.

واستبعد يرماك مجددا في كلمته التوصل إلى سلام قائم على تسوية، مضيفا أنه من بين الشروط المسبقة لتحقيق سلام "عادل" انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الأراضي الأوكرانية.

وما زال الجيش الروسي يسيطر على 20 % من مساحة أوكرانيا المجاورة.