شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يبدي قلقه بشأن وضع مستشفيات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه البالغ بشأن "الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح" في عدد من المستشفيات في قطاع غزة، داعياً إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع توقفت عن العمل ابتداءً من أمس، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، ويفاقم ذلك الوضع قصف العدوان الإسرائيلي الغاشم، والاشتباكات ي محيط هذه المراكز الطبية.

العدوان على غزة

ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حالياً أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.

وشدد على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين ضمان حمايتهم. وقال إن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.